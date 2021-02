Consiglio Superiore Pubblica Istruzione, si vota il 13 aprile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Importante appuntamento per il giovane sindacato UDIR che domani, giovedì 4 febbraio alle 17.00, presenterà sulla piattaforma telematica Zoom i dirigenti scolastici candidati con la lista Udir “Dirigere insieme in Sicurezza”: Leon Zingales, Sergio Marra e Marina Rossi. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Udir: insieme ai candidati interverrà il Presidente nazionale Marcello Pacifico. Equiparare la figura del dirigente scolastico alla restante classe dirigenziale dell’area cui appartiene; seguire la crescita professionale dei dirigenti scolastici per una scuola di qualità; pianificare corsi di formazione specifici sul bornout e sullo stress da lavoro correlato, al fine di tutelare la salute del dirigente scolastico e di tutto il personale della scuola; eliminare il fenomeno delle reggenze, sollecitando l’intervento della politica al fine di non ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Importante appuntamento per il giovane sindacato UDIR che domani, giovedì 4 febbraio alle 17.00, presenterà sulla piattaforma telematica Zoom i dirigenti scolastici candidati con la lista Udir “Dirigere insieme in Sicurezza”: Leon Zingales, Sergio Marra e Marina Rossi. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Udir: insieme ai candidati interverrà il Presidente nazionale Marcello Pacifico. Equiparare la figura del dirigente scolastico alla restante classe dirigenziale dell’area cui appartiene; seguire la crescita professionale dei dirigenti scolastici per una scuola di qualità; pianificare corsi di formazione specifici sul bornout e sullo stress da lavoro correlato, al fine di tutelare la salute del dirigente scolastico e di tutto il personale della scuola; eliminare il fenomeno delle reggenze, sollecitando l’intervento della politica al fine di non ...

