Chi è Elia Giorgio Cassardo | la recluta ribelle de La Caserma

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuove reclute in arrivo a “La”: da stasera su Rai2 otto nuovi giovani si sfideranno nel reality.è uno di questi. Ormai tutti conoscono “La”, il nuovo reality di Rai 2 dove un gruppo di giovani deve vivere per un mese in unamilitare senza telefoni, computer o connessione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Elia_Soddu : #maratonamentana #nessuno avendo poco da fare e tempo per pensare.. mi vien da ragionare... il #M5S dovrebbe stinge… - lu_pensu : RT @DocAdagio: Ma chi avrà voglia adesso di ascoltare le puttanate di Pupo, le parole al vetriolo della Elia e gli scoop di Signorini? Chiu… - notyour_rosie : RT @DocAdagio: Ma chi avrà voglia adesso di ascoltare le puttanate di Pupo, le parole al vetriolo della Elia e gli scoop di Signorini? Chiu… - Emma19627866 : RT @DocAdagio: Ma chi avrà voglia adesso di ascoltare le puttanate di Pupo, le parole al vetriolo della Elia e gli scoop di Signorini? Chiu… - DocAdagio : Ma chi avrà voglia adesso di ascoltare le puttanate di Pupo, le parole al vetriolo della Elia e gli scoop di Signor… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Elia

Tra i vari concorrenti della seconda puntata, prevista per il 3 febbraio, ci saràCassardo,è il ragazzo?... il cui motto in fatto di rimorchio sembra essere "tardi arriva male alloggia". Il gruppo ha ... Denis BrioschiGiorgio Cassardo Emanuele Cimadoro Carmelo Matteo Corsaro Andrea Giovanni Fratino ...Nuove reclute in arrivo a "La Caserma": da stasera otto nuovi giovani si sfideranno nel reality. Elia Giorgio Cassardo è uno di questi.ORBETELLO - Nella giornata di lunedì, 1 febbraio, in videoconferenza con i Giovani democratici di Grosseto, è stata ufficializzata la creazione del ...