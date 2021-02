Cesena, focolaio Covid: rilevate altre cinque positività ai test di ieri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Cesena ha comunicato in una nota che i test anti Covid-19 a cui sono stati sottoposti i componenti della squadra nella giornata di ieri hanno rilevato altre cinque positività, tre calciatori e due membri dello staff tecnico. Immediata l’informazione all’Asl da parte della società che ha subito attivato il protocollo vigente. Domani il gruppo verrà sottoposto ad una nuova sessione di test molecolari, mentre la gara di questa sera contro il Perugia è stata rinviata. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilha comunicato in una nota che ianti-19 a cui sono stati sottoposti i componenti della squadra nella giornata dihanno rilevato, tre calciatori e due membri dello staff tecnico. Immediata l’informazione all’Asl da parte della società che ha subito attivato il protocollo vigente. Domani il gruppo verrà sottoposto ad una nuova sessione dimolecolari, mentre la gara di questa sera contro il Perugia è stata rinviata. SportFace.

