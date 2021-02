Busto Arsizio-Resovia oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley (Di mercoledì 3 febbraio 2021) oggi mercoledì 3 febbraio (ore 17.00) si gioca Busto Arsizio-Resovia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021 di volley femminile. A Schwerin (Germania) va in scena la partita centrale del secondo round robin della Pool A, al termine di questi tre giorni in terra tedesca conosceremo la classifica definitiva di questo raggruppamento. Ricordiamo che le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale. Le Farfalle, dopo il match di ieri contro Scandicci, si giocano il tutto per tutto contro la compagine polacca: bisogna vincere a tutti i costi per rimanere in corsa e continuare a sperare nel passaggio del turno. Le lombarde hanno tutte le carte in regola per riuscirci contro comunque un avversario ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)mercoledì 3 febbraio (ore 17.00) si gioca, match valido per la fase a gironi della2021 difemminile. A Schwerin (Germania) va in scena la partita centrale del secondo round robin della Pool A, al termine di questi tre giorni in terra tedesca conosceremo la classifica definitiva di questo raggruppamento. Ricordiamo che le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale. Le Farfalle, dopo il match di ieri contro Scandicci, si giocano il tutto per tutto contro la compagine polacca: bisogna vincere a tutti i costi per rimanere in corsa e continuare a sperare nel passaggio del turno. Le lombarde hanno tutte le carte in regola per riuscirci contro comunque un avversario ...

