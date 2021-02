Australian Open 2021, caso positivo al Covid-19 nell’hotel dei giocatori. Tornei e Slam a rischio a Melbourne? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una situazione poco gradita arriva da Melbourne (Australia), sede degli Australian Open 2021 che prenderanno il via dall’8 febbraio e termineranno il 21 di questo stesso mese. Attraverso un comunicato, infatti, è stata comunicata l’esistenza di un caso positivo al Covid-19. Si tratta di una persona che lavora al Grand Hyatt Hotel, albergo dove alloggiano molti giocatori. Stando a quanto è emerso, la persona citata si è recata al lavoro fino al 29 gennaio, prima di presentare i sintomi e contrarre in maniera ufficiale il Coronavirus il 2 febbraio. Per questo motivo, tutti i tennisti, il loro staff e gli arbitri che alloggiavano nella struttura menzionata sono stati contattati e dovranno mettersi immediatamente in isolamento e successivamente essere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una situazione poco gradita arriva da(Australia), sede degliche prenderanno il via dall’8 febbraio e termineranno il 21 di questo stesso mese. Attraverso un comunicato, infatti, è stata comunicata l’esistenza di unal-19. Si tratta di una persona che lavora al Grand Hyatt Hotel, albergo dove alloggiano molti. Stando a quanto è emerso, la persona citata si è recata al lavoro fino al 29 gennaio, prima di presentare i sintomi e contrarre in maniera ufficiale il Coronavirus il 2 febbraio. Per questo motivo, tutti i tennisti, il loro staff e gli arbitri che alloggiavano nella struttura menzionata sono stati contattati e dovranno mettersi immediatamente in isolamento e successivamente essere ...

