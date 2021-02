ATP Melbourne 1 2021: Jannik Sinner vince anche in doppio insieme a Hubert Hurkacz. I due sorprendono Herbert e Kontinen (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Finisce con un altro sorriso la giornata di Jannik Sinner. Dopo il successo all’esordio in singolare, arriva anche la vittoria in doppio insieme al suo compagno di settimana, il polacco Hubert Hurkacz. I due sorprendono una coppia ben navigata nell’ambiente dei doppi, ma nuova nei fatti, formata dal francese Pierre-Hugues Herbert e dal finlandese Henri Kontinen, entrambi vincitori Slam di specialità (il transalpino ha realizzato il Career Grand Slam) e ai vertici delle classifiche mondiali. Punteggio finale: 6-1 6-4. Il primo parziale è quello in cui la coppia italo-polacca riesce a dare il meglio, togliendo la battuta sia a Herbert che a Kontinen. In entrambe le occasioni la questione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Finisce con un altro sorriso la giornata di. Dopo il successo all’esordio in singolare, arrivala vittoria inal suo compagno di settimana, il polacco. I dueuna coppia ben navigata nell’ambiente dei doppi, ma nuova nei fatti, formata dal francese Pierre-Huguese dal finlandese Henri, entrambi vincitori Slam di specialità (il transalpino ha realizzato il Career Grand Slam) e ai vertici delle classifiche mondiali. Punteggio finale: 6-1 6-4. Il primo parziale è quello in cui la coppia italo-polacca riesce a dare il meglio, togliendo la battuta sia ache a. In entrambe le occasioni la questione ...

