Aperitivo, pranzo a ristorante e passeggiata sul lungomare: Napoli ricomincia a vivere (VIDEO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli, come in tutta l’Italia, con l’ingresso nella zona gialla si torna a pranzare al ristorante, a prendere il caffè o l’Aperitivo al bar, ma fino alle 18. Il lungomare Caracciolo, complice anche la bella giornata di sole dopo tanti giorni di pioggia, è stato letteralmente preso d’assalto dalle persone: c’è chi passeggia, chi ne approfitta per una corsetta e chi torna a fare il rito dell’Aperitivo. Tutti con le mascherine ma anche molto ravvicinati. C’è voglia di ritorno alla normalità, anche per fare uscire i bambini approfittando della bella giornata di sole. In uno storico bar di via Partenope, c’è la coda di persone pronte a entrare per bere un cocktail al banco o sedersi al tavolino nel dehor. Tra di loro c’è Davide in compagnia di un amico: “Ci è mancato molto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA, come in tutta l’Italia, con l’ingresso nella zona gialla si torna a pranzare al, a prendere il caffè o l’al bar, ma fino alle 18. IlCaracciolo, complice anche la bella giornata di sole dopo tanti giorni di pioggia, è stato letteralmente preso d’assalto dalle persone: c’è chi passeggia, chi ne approfitta per una corsetta e chi torna a fare il rito dell’. Tutti con le mascherine ma anche molto ravvicinati. C’è voglia di ritorno alla normalità, anche per fare uscire i bambini approfittando della bella giornata di sole. In uno storico bar di via Partenope, c’è la coda di persone pronte a entrare per bere un cocktail al banco o sedersi al tavolino nel dehor. Tra di loro c’è Davide in compagnia di un amico: “Ci è mancato molto ...

