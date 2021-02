GiovanniRicciu3 : RT @claudio_2022: «Un nuovo virus potrebbe causare un'altra pandemia», allarme degli scienziati: resiste a lungo sulle superfici. Nooooooo… - cronaca_news : Allarme degli esperti: 'La App Clubhouse non rispetta i dati degli utenti' - Marco_Zum : Pini di Roma, è allarme cocciniglia: “Già colpito l’80% degli alberi” - CarmeloPappala7 : IL MESSAGGERO «Un nuovo virus potrebbe causare un'altra pandemia», allarme degli scienziati: resiste a lungo sull… - FedericoMalfa : «Un nuovo virus potrebbe causare un'altra pandemia», allarme degli scienziati: resiste a lungo sulle superfici… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme degli

Troppi studenti in classe, troppi sui mezzi di trasporto e ancora troppi alle fermateautobus. E per chi invece resta online? Non c'è la connessione adatta per studiare. L'...lanciato l'...Si moltiplicano i segnali di, dallo spread dei nostri titoli di stato superiore a quelli ...a scagliare anatemi contro l'austerità o a vagheggiare un improbabile cancellazione del debito...Troppi studenti in classe, troppi sui mezzi di trasporto e ancora troppi alle fermate degli autobus. E per chi invece resta online? Non c’è la connessione adatta per ..."Il fenomeno delle aggressioni a danno degli agenti penitenziari è ormai una triste routine". Il grido d’allarme arriva dalla segreteria regionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sapp ...