WTA Melbourne 2 2021: Camila Giorgi si ritira per un problema agli adduttori contro Sofia Kenin (Di martedì 2 febbraio 2021) Il secondo turno del torneo WTA Melbourne 2 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a Melbourne, in Australia, è fatale all'azzurra Camila Giorgi, la quale si ritira dopo aver perso il primo set contro la testa di serie numero due, la statunitense Sofia Kenin, che era avanti 7-5 dopo 49 minuti di gioco, per un problema agli adduttori. Nel primo set Giorgi parte malissimo, ritrovandosi in pochi minuti sotto 0-3 con due break di svantaggio. L'azzurra però reagisce e recupera tutto il ritardo, riportandosi sul 3-3. La contesa resta in equilibrio fino al 5-5, poi Kenin trova nuovamente lo strappo che la spedisce a servire per il set.

