Vintage MotoGP | la prima gara targata 1949

(Di martedì 2 febbraio 2021) In attesa di rivedere lein pista per i test del Qatar, facciamo un salto nel passato e rispolveriamo qualche ricordodella. Il precursore del Motomondiale che conosciamo oggi ha le sue origini nel lontano, quando si corse lastorica stagione in un mini campionato di 6 GP. Dettaglio più suggestivo è che laprova fu il famoso Tourist Trophy (meglio noto come TT), che rimase tappa mondiale fino al 1976. Cenni sul calendario, sulle classi e sui punteggi in vigore nelIl primo evento, che fu valido come GP di Gran Bretagna e che lo rimase fino al 1976, si svolse tra il 13 e il 17 giugno. A questo presero parte solamente i piloti della 500cc, della 350cc e della 250cc, mentre rimasero esclusi quelli della 125cc e della ...