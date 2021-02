“Un uomo non è una cosa”: l’ex operaio Meridbulloni scrive a Fontana (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “Questa notte per la prima volta da quel 18 dicembre ho dormito. Finalmente ieri ho firmato quelle maledette dimissioni”. Sono queste le parole struggenti, affidate ad un post sui social, di un’ex operaio della Meridbulloni di Castellammare di Stabia che lo scorso 31 gennaio si è visto costretto a firmare, anche a suo malgrado, la missiva di licenziamento redatta dall’imprenditore brianzolo, Giuseppe Fontana nel pieno dell’emergenza sanitaria. Dopo più di un mese di notti insonni, anche durante le festività natalizie, e lo stato d’ansia perenne 24 ore su 24, sullo sfondo del presidio al Corso De Gasperi, non ha avuto più dubbi. Ha messo così da parte le tante paure sul proprio futuro e quello della sua famiglia per portare al centro del discorso un messaggio univoco ed ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “Questa notte per la prima volta da quel 18 dicembre ho dormito. Finalmente ieri ho firmato quelle maledette dimissioni”. Sono queste le parole struggenti, affidate ad un post sui social, di un’exdelladi Castellammare di Stabia che lo scorso 31 gennaio si è visto costretto a firmare, anche a suo malgrado, la missiva di licenziamento redatta dall’imprenditore brianzolo, Giuseppenel pieno dell’emergenza sanitaria. Dopo più di un mese di notti insonni, anche durante le festività natalizie, e lo stato d’ansia perenne 24 ore su 24, sullo sfondo del presidio al Corso De Gasperi, non ha avuto più dubbi. Ha messo così da parte le tante paure sul proprio futuro e quello della sua famiglia per portare al centro del discorso un messaggio univoco ed ...

