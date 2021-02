Thor: Love and Thunder, le prime foto dal set (Di martedì 2 febbraio 2021) Arrivano le prime foto direttamente dal set australiano di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo dell’acclamata saga Marvel Ultimamente si è parlato tanto del nuovo capitolo della saga del Dio del Tuono targato Marvel. Dopo tante indiscrezioni, specialmente a proposito del cast stellare, sono finalmente cominciate le riprese di Thor: Love and Thunder. Il film è diretto da Taika Waititi (premio Oscar per Jojo Rabbit), già regista del precedente capitolo Thor: Ragnarok (2017), e sarà interpretato, tra gli altri, da Chris Hemsworth e Chris Pratt. La troupe al momento si trova a Sidney, in Australia. Ed è proprio dal set australiano che arrivano le prime attesissime foto di Thor: ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 febbraio 2021) Arrivano ledirettamente dal set australiano diand, quarto capitolo dell’acclamata saga Marvel Ultimamente si è parlato tanto del nuovo capitolo della saga del Dio del Tuono targato Marvel. Dopo tante indiscrezioni, specialmente a proposito del cast stellare, sono finalmente cominciate le riprese diand. Il film è diretto da Taika Waititi (premio Oscar per Jojo Rabbit), già regista del precedente capitolo: Ragnarok (2017), e sarà interpretato, tra gli altri, da Chris Hemsworth e Chris Pratt. La troupe al momento si trova a Sidney, in Australia. Ed è proprio dal set australiano che arrivano leattesissimedi: ...

