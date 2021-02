Temptation Island, Alessia Marcuzzi svela: “Carlotta non è raccomandata” (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la polemica scoppiata tra Sofia Calesso e Valeria Liberati in molti avevano tralasciato una pesante accusa fatta da Sofia ad Alessia Marcuzzi; Sofia Calesso aveva denunciato un trattamento di favore nei confronti di Carlotta Dell’Isola durante Temptation Island, ma la Marcuzzi interviene “chi è questa che racconta buffonate?”. Sofia Calesso solo qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista nella quale accusa il programma di favoritismi alcune concorrenti; la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la polemica scoppiata tra Sofia Calesso e Valeria Liberati in molti avevano tralasciato una pesante accusa fatta da Sofia ad; Sofia Calesso aveva denunciato un trattamento di favore nei confronti diDell’Isola durante, ma lainterviene “chi è questa che racconta buffonate?”. Sofia Calesso solo qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista nella quale accusa il programma di favoritismi alcune concorrenti; la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

