Su Draghi il centrodestra è diviso, FI favorevole, FdI per 'opposizione', Salvini mediatore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - L'ipotesi di un sostegno a un governo di Mario Draghi, convocato domani al Quirinale da Sergio Mattarella, divide i partiti di centrodestra. Fratelli d'Italia conferma la posizione a favore del voto anticipato e si pone, con una nota firmata da Giorgia Meloni, già sul piano dell'opposizione, anche se - questa pare la novità - non belligerante ma responsabile. Come è noto, è invece, da mesi, a favore di un esecutivo istituzionale il partito di Silvio Berlusconi, tanto più se guidato da una personalità dal profilo così alto come l'ex governatore della Banca centrale europea. Nei colloqui con gli altri leader del centrodestra il Cavaliere oggi ha detto, viene riferito, di essere "preoccupato perché da più di un mese l'Italia è sostanzialmente priva di una guida". A suo giudizio, la "crisi era inevitabile" e il ...

