Sos da Londra | la variante inglese sta mutando ancora | ha acquisito la metamorfosi sudafricana

(Di martedì 2 febbraio 2021) Covid, lamuta: hala. Non c’è tregua. L’ultimo sos arriva da. Dagli scienziati britannici che avvertono sul responso dei nuovi monitoraggi sul virus. Indispensabile accelerare la corsa contro il tempo per le vaccinazioni. Il virus si modifica e si rigenera, aumentando e diversificando le sue possibilità di colpire. La, diffusa in Gran Bretagna ma anche in Europa, sembra aver subito alcune nuove modifiche genetiche, preoccupanti. È l’allarme lanciato da scienziati britannici, ripreso dalla Bbc news online. I test su alcuni campioni mostrano una mutazione (battezzata E484k) già osservata nelle varianti che hanno avuto origine in Brasile e Sudafrica. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Sos Londra

Secolo d'Italia

...team di ricercatori del dipartimento di Genetica e Medicina molecolare del King's College di... il tutorial via IG Stories del make up artist di Meghan Markle ›brufoli e imperfezioni?......prende parte al concerto dedicato a sua Santità Papa Francesco per i bambini di Porteseguro... per la mostra fotografica " Love me Love me not " che si tiene ae Beirut, degli scatti del ...Come puntualizza oggi La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko in queste ore è stato proposto ad altri due club inglesi. Si tratta del Manchester City, un possibile ritorno cui Guardi ...La pandemia mette a rischio la XXXII Olimpiade di Tokyo: secondo il Times il governo avrebbe già deciso ufficiosamente di sospenderla,, ma il primo ministro giapponese ha smentito tutto. Le conseguenz ...