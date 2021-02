Sonia Di Maggio: la ragazza uccisa dall’ex per difendere il fidanzato (Di martedì 2 febbraio 2021) Si chiamava Sonia di Maggio la ragazza di Lecce accoltellata dall’ex, un 39enne di Torre Annunziata. Ieri sera intorno alle 19 mentre passeggiava a Minervino di Lecce con il suo fidanzato lui ha provato a colpirlo e lei gli si è parata davanti facendogli scudo. E perdendo la vita. L’aggressore è fuggito a piedi ed è stato fermato questa mattina mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. Repubbica ricostruisce l’accaduto. L’ex di Sonia aveva viaggiato da Napoli fino alla Puglia perché non accettava che lei lo avesse lasciato e si fosse rifatta una vita: Stando ad una prima ricostruzione la vittima ed il suo nuovo fidanzato (un giovane del posto, suo coetaneo) sarebbero stati aggrediti nei pressi dell’abitazione in cui ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Si chiamavadiladi Lecce accoltellata, un 39enne di Torre Annunziata. Ieri sera intorno alle 19 mentre passeggiava a Minervino di Lecce con il suolui ha provato a colpirlo e lei gli si è parata davanti facendogli scudo. E perdendo la vita. L’aggressore è fuggito a piedi ed è stato fermato questa mattina mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. Repubbica ricostruisce l’accaduto. L’ex diaveva viaggiato da Napoli fino alla Puglia perché non accettava che lei lo avesse lasciato e si fosse rifatta una vita: Stando ad una prima ricostruzione la vittima ed il suo nuovo(un giovane del posto, suo coetaneo) sarebbero stati aggrediti nei pressi dell’abitazione in cui ...

