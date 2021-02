Sicilia, chiesti 7 anni e 4 mesi per l’ex governatore Raffaele Lombardo: “Concorso esterno e corruzione elettorale” (Di martedì 2 febbraio 2021) Sette anni e quattro mesi di carcere. È la condanna avanzata dalla Procura generale di Catania per l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, accusato Concorso esterno all’associazione e corruzione elettorale. La richiesta iniziale era di 11 anni, ma è stata ridotta per il rito alternativo dell’abbreviato, ed è stata formula, a conclusione della requisitoria, dai pm Sabrina Gambino e Agata Santonocito davanti la Corte d’appello di Catania dopo l’annullamento con rinvio deciso il 3 luglio del 2018 dalla Corte di Cassazione. Il procedimento è stato aggiornato per le arringhe del collegio di difesa costituito degli avvocati Maria Licata e Vincenzo Maiello Il nuovo processo è iniziato dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Settee quattrodi carcere. È la condanna avanzata dalla Procura generale di Catania perpresidente della Regionena,, accusatoall’associazione e. La richiesta iniziale era di 11, ma è stata ridotta per il rito alternativo dell’abbreviato, ed è stata formula, a conclusione della requisitoria, dai pm Sabrina Gambino e Agata Santonocito davanti la Corte d’appello di Catania dopo l’annullamento con rinvio deciso il 3 luglio del 2018 dalla Corte di Cassazione. Il procedimento è stato aggiornato per le arringhe del collegio di difesa costituito degli avvocati Maria Licata e Vincenzo Maiello Il nuovo processo è iniziato dopo ...

TgrSicilia : Chiesti 7 anni per l'ex Presidente della regione Lombardo - TGR Sicilia - scalise_luigia : RT @TgrSicilia: Chiesti 7 anni per l'ex Presidente della regione Lombardo - TGR Sicilia - Siciliano741 : RT @TgrSicilia: Chiesti 7 anni per l'ex Presidente della regione Lombardo - TGR Sicilia - TgrRai : RT @TgrSicilia: Chiesti 7 anni per l'ex Presidente della regione Lombardo - TGR Sicilia - TgrSicilia : Chiesti 7 anni per l'ex Presidente della regione Lombardo - TGR Sicilia -