Shock a Roma: si accascia a terra mentre è in fila alle Poste, 65enne stroncato da un malore (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 1 Febbraio, molte persone si sono messe in fila di fronte all’ufficio postale di Pietralata. Proprio in quella fila, però, è avvenuta la tragedia. Un uomo di 65 anni si è accasciato, intorno alle 12:30, a causa di un malore. Il tutto è successo di fronte agli uffici di Via Feronia. L’uomo ha iniziato a sentirsi male fino a che non è sopraggiunto l’infarto. Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione Santa Maria del Corso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 1 Febbraio, molte persone si sono messe indi fronte all’ufficio postale di Pietralata. Proprio in quella, però, è avvenuta la tragedia. Un uomo di 65 anni si èto, intorno12:30, a causa di un. Il tutto è successo di fronte agli uffici di Via Feronia. L’uomo ha iniziato a sentirsi male fino a che non è sopraggiunto l’infarto. Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione Santa Maria del Corso. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Shock a Roma: si accascia a terra mentre è in fila alle Poste, 65enne stroncato da un malore - Laicher_ : RT @MattPetcoke: 'Shock Roma: perde il secondo tempo contro il Verona (0-1) e ora Fonseca rischia. Tutti sotto processo, Allegri in pole' (… - infoitsport : Roma, intervento shock dell’ex Castan a Douglas: espulsione e cinque punti di sutura per il portiere. Poi le scuse… - infoitsport : VIDEO – Follia di Castan in Brasile: l’intervento shock dell’ex Roma fa il giro del mondo - sportli26181512 : Maradona, l'audio shock del medico: 'il gordo sta morendo': (ANSA) - ROMA, 31 GEN - Emergono dettagli sempre più cr… -