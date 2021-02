Sandra Milo, la sconcertante rivelazione: Non è ciò che credete (Di martedì 2 febbraio 2021) Sandra Milo ha voluto rispondere a chi le ha mosso dei complimenti, giunti al suo orecchio però come se fossero stati insulti Sandra Milo (Instagram)Sandra Milo, all’anagrafe Salvatrice Elena Greco, è una famosissima attrice, conduttrice e personaggio televisivo nata a Tunisi ma Italiana. La sua è una storia particolare, a 15 anni infatti sposò un marchese, dal quale aspettò poi un bambino. Purtroppo perse la creatura e dopo soli 21 giorni ottenne l’annullamento del matrimonio. La sua carriera cominciò subito con il grande schermo, dove esordì in un film insieme ad Alberto Sordi. Che fosse una predestinata lo si intuiva fin dalle prime apparizioni. Tuttavia neanche nella più rosea delle ipotesi si poteva immaginare, per lei, una carriera così ricca di successi. Grazie ... Leggi su kronic (Di martedì 2 febbraio 2021)ha voluto rispondere a chi le ha mosso dei complimenti, giunti al suo orecchio però come se fossero stati insulti(Instagram), all’anagrafe Salvatrice Elena Greco, è una famosissima attrice, conduttrice e personaggio televisivo nata a Tunisi ma Italiana. La sua è una storia particolare, a 15 anni infatti sposò un marchese, dal quale aspettò poi un bambino. Purtroppo perse la creatura e dopo soli 21 giorni ottenne l’annullamento del matrimonio. La sua carriera cominciò subito con il grande schermo, dove esordì in un film insieme ad Alberto Sordi. Che fosse una predestinata lo si intuiva fin dalle prime apparizioni. Tuttavia neanche nella più rosea delle ipotesi si poteva immaginare, per lei, una carriera così ricca di successi. Grazie ...

Tractor220510 : @NinoSaltato @AndreaInterNews Porca troia, all'impatto mi sembrava Sandra Milo. Che paura. - gianninastar14 : @ilcozzaronero @_caos_calmo_ @LucaBilla Ci mancherebbe. Non capisco, ma va bene. Sandra Milo non è mia parente. Mi è solo simpatica. - gianninastar14 : Vi ricordate il mio post sulla storia d’amore tra Sandra Milo (87 anni) e un albergatore veneto di 40 anni più giov… - nugellae : RT @trash_italiano: SANDRA MILO CHE PARLA A VUOTO SENZA ASCOLTARE ASIA ?? #noneladurso - leugenio13 : Lukaku telefona in diretta TV a Sandra Milo per dirle che suo figlio Ciro ha avuto un incidente. #LukakuSiComportaMale -