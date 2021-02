Roma, episodio terrificante: spara all’impazzata, poi punta ad una bambina di 6 anni (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, episodio terrificante: scende dall’auto e punta la pistola ad una bambina. Miracolo: l’arma si inceppa Roma, tassista spara e poi punta la pistola ad una bambina (immagini a scopo illustrativo)Ha dell’incredibile l’episodio che si è verificato a Roma nelle ultime ore. Siamo in zona Cinquina, per la precisione in via Domenico Cavalco. Un tassista scende dalla sua auto e, armato di pistola, comincia a sparare due colpi in aria. Lo fa per due volte. Poi, prende la mira e punta verso un balcone al quale sono affacciati un papà con sua figlia di 6 anni in braccio. Miracolo: la pistola si inceppa e il colpo non fuoriesce. Miracolo, solo un miracolo ha ... Leggi su altranotizia (Di martedì 2 febbraio 2021): scende dall’auto ela pistola ad una. Miracolo: l’arma si inceppa, tassistae poila pistola ad una(immagini a scopo illustrativo)Ha dell’incredibile l’che si è verificato anelle ultime ore. Siamo in zona Cinquina, per la precisione in via Domenico Cavalco. Un tassista scende dalla sua auto e, armato di pistola, comincia are due colpi in aria. Lo fa per due volte. Poi, prende la mira everso un balcone al quale sono affacciati un papà con sua figlia di 6in braccio. Miracolo: la pistola si inceppa e il colpo non fuoriesce. Miracolo, solo un miracolo ha ...

GianniIglesias : RT @NonSoloJuve: ??”In un Juve-Roma una volta De Rossi disse “zingaro di m...” a #Mandzukic, ma non accadde nulla. E fu più grave di questo… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”In un Juve-Roma una volta De Rossi disse “zingaro di m...” a #Mandzukic, ma non accadde nulla. E fu più grave di questo… - 1987_Lorenza : RT @NonSoloJuve: ??”In un Juve-Roma una volta De Rossi disse “zingaro di m...” a #Mandzukic, ma non accadde nulla. E fu più grave di questo… - MrETP : RT @NonSoloJuve: ??”In un Juve-Roma una volta De Rossi disse “zingaro di m...” a #Mandzukic, ma non accadde nulla. E fu più grave di questo… - barman_73 : RT @NonSoloJuve: ??”In un Juve-Roma una volta De Rossi disse “zingaro di m...” a #Mandzukic, ma non accadde nulla. E fu più grave di questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma episodio Roma choc, tassista spara in aria poi punta la pistola verso un padre e la figlia di 6 anni: l'arma si inceppa. Arrestato per tentato ...

Leggi anche > Roma, il tassista in codice rosso L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30, all'angolo tra via Domenico Cavalca e via Alberto Lollio, a ridosso della carreggiata esterna del Grande ...

Il Salone delle Meraviglie, anticipazioni 2 febbraio.

...Roma, dove ogni giorno si trova alle prese con le richieste delle sue clienti, sempre un po' speciali. Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio:...

Moviola Roma Verona: l'episodio chiave del match Calcio News 24 Luigi Presicce. Le Storie della Vera Croce, mostra

Roma - Al Mattatoio , nel Padiglione 9B, il 9 febbraio parte la mostra Luigi Presicce. Le Storie della Vera Croce , a cura di Angel Moya Garcia che raccoglie un ciclo di dieci episodi, iniziato nel ...

Matteotti il riformista

Dunque agli atti del Congresso livornese resta solo una sua interruzione dalla platea. L’episodio, riletto, ha un più forte rilievo. Nelle ricostruzioni, qualcuno, e lo stesso Mauro, ha insistito sull ...

Leggi anche >, il tassista in codice rosso L'è avvenuto intorno alle 18.30, all'angolo tra via Domenico Cavalca e via Alberto Lollio, a ridosso della carreggiata esterna del Grande ......, dove ogni giorno si trova alle prese con le richieste delle sue clienti, sempre un po' speciali. Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo:...Roma - Al Mattatoio , nel Padiglione 9B, il 9 febbraio parte la mostra Luigi Presicce. Le Storie della Vera Croce , a cura di Angel Moya Garcia che raccoglie un ciclo di dieci episodi, iniziato nel ...Dunque agli atti del Congresso livornese resta solo una sua interruzione dalla platea. L’episodio, riletto, ha un più forte rilievo. Nelle ricostruzioni, qualcuno, e lo stesso Mauro, ha insistito sull ...