Rai | ' Il Festival sarà senza pubblico e eventi collaterali' Si punta sulle scenografie | rebus sa

(Di martedì 2 febbraio 2021) No, né in formato figurante contrattualizzato né in formato ospiti. No agliin piazza Colombo , no a palchi esterni al teatro e per le vie della città, no programmi radio e tv, ...

«Dovremo riaggiornarci, con lae il sindaco " ha precisato Toti " dopo il 15, quando verrà approvata la normativa che sarà in vigore nei giorni del: alla luce di questo adegueremo nel ...No agli eventi in piazza Colombo , no a palchi esterni al teatro e per le vie della città, no programmi radio e tv, nemmeno quelli di Mamma. Ildi Sanremo - confermato ad oggi al Teatro ...No al pubblico in sala, ma anche agli eventi esterni al Teatro e ai programmi collegati in presenza: sono queste le scelte fatte dal Direttore artistico Amadeus insieme alla Rai per rispettare il prot ...Sono i punti essenziali individuati dalla Rai nel protocollo per lo svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo che sarà inviato domani al Cts. Protocollo Rai: niente pubblico all'Ariston, domani ...