Quirinale | Mattarella ricorda Segni “No alla rieleggibilità”

ROMA (ITALPRESS) – Una lunga nota in cui ricorda Antonio Segni nel 130esimo anniversario della nascita diventa l'occasione, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di sottolineare alcuni punti sollevati dal suo predecessore (che fu eletto nel 1962). "In occasione dell'avvio della IV legislatura repubblicana – spiega Mattarella -, il presidente Segni ritenne infatti di segnalare l'opportunità di intervenire sui meccanismi di elezione e nomina dei giudici costituzionali al fine di evitare quelli che definiva "inconvenienti" nella durata dei mandati, per assicurare, invece, una certa continuità nella composizione del collegio e il Parlamento, pochi anni dopo, diede seguito a questa prima esortazione"."Fu anche l'occasione per esprimere la convinzione che fosse opportuno introdurre in ...

