Prada Cup, New Zealand non è superiore a Luna Rossa e Ineos. Gabriele Bruni: "Sfatiamo questo mito" (Di martedì 2 febbraio 2021) Luna Rossa ha incominciato la sua marcia di avvicinamento alla Finale della Prada Cup: mancano undici giorni all'inizio della battaglia contro Ineos Uk, la serie conclusiva al meglio delle tredici regate che scatterà sabato 13 febbraio e che definirà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America's Cup. L'imbarcazione italiana, reduce dal 4-0 rifilato ad American Magic in semifinale, è cresciuta notevolmente nell'ultima settimana e punta ad arrivare al top della forma all'incrocio con i fortissimi britannici, contro cui sono stati persi di misura i tre testa a testa del round robin. Gabriele Bruni, fratello di Francesco (timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill), ha rilasciato una lunga intervista a Sail2u, la ...

