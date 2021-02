Patrick Zaki, prorogata la detenzione: altri 45 giorni di carcere (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri era il giorno dell’udienza, ma la decisione dei giudici è stata resa nota soltanto oggi. Per Patrick Zaki, per l’undicesima volta dall’arresto del 7 febbraio 2020, è stata nuovamente prorogata la carcerazione. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna detenuto dal 7 febbraio dell’anno scorso con l’accusa di propaganda sovversiva rimarrà altri 45 giorni nella prigione di Tora in Egitto. Un epilogo che già ieri, nonostante mancasse l’ufficialità, era stato dato per scontato. Tutto ciò malgrado, come ha ricordato la Farnesina, grazie a un’iniziativa italiana il caso giudiziario di Patrick sia “l’unico che viene costantemente monitorato da un gruppo di Paesi stranieri” (oggi, oltre a un diplomatico italiano, erano presenti rappresentanti di Danimarca e Usa). Ancora negli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri era il giorno dell’udienza, ma la decisione dei giudici è stata resa nota soltanto oggi. Per, per l’undicesima volta dall’arresto del 7 febbraio 2020, è stata nuovamentela carcerazione. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna detenuto dal 7 febbraio dell’anno scorso con l’accusa di propaganda sovversiva rimarrà45nella prigione di Tora in Egitto. Un epilogo che già ieri, nonostante mancasse l’ufficialità, era stato dato per scontato. Tutto ciò malgrado, come ha ricordato la Farnesina, grazie a un’iniziativa italiana il caso giudiziario disia “l’unico che viene costantemente monitorato da un gruppo di Paesi stranieri” (oggi, oltre a un diplomatico italiano, erano presenti rappresentanti di Danimarca e Usa). Ancora negli ultimi ...

amnestyitalia : #Egitto Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, studente egiziano incarc… - Tg3web : È attesa per domani la nuova udienza al Cairo per Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna arrestato un… - amnestyitalia : Anche le scuole possono attivarsi ed esprimere la propria solidarietà a Patrick Zaki, studente egiziano arrestato d… - rubinorossob : RT @amnestyitalia: ??Rinnovata la detenzione preventiva di Patrick Zaki: altri 45 giorni in carcere. Una decisione assurda, atroce, arbitrar… - mrtotalitarismo : RT @wojak0: Chi è questo Patrick Zaki raga? -