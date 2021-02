Ocasio-Cortez via Instagram racconta le conseguenze dell’essere stata vittima di un’aggressione sessuale (Di martedì 2 febbraio 2021) La diretta si trova salvata sul suo profilo Instagram ed è stata seguita da più di 150 mila persone. Tutto parte dai fatti di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, fatti dei quali Ocasio-Cortez accusa i repubblicani di essere indirettamente responsabili. La storia la conosciamo bene ormai, culminata con il blocco dei social network di Donald Trump – la riattivazione degli account dell’ex presidente Usa si sta discutendo in questo periodo -. La deputata democratica accusa ha chiamato in causa – in particolare – il senatore Ted Cruz: «Mi hai quasi fatto uccidere tre settimane fa», gridava la scorsa settimana, parlando del rischio corso quando hanno dovuto metterla in salvo a Capitol Hill durante l’invasione. Nella diretta emerge la storia Ocasio-Cortez abusi. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021) La diretta si trova salvata sul suo profiloed èseguita da più di 150 mila persone. Tutto parte dai fatti di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, fatti dei qualiaccusa i repubblicani di essere indirettamente responsabili. La storia la conosciamo bene ormai, culminata con il blocco dei social network di Donald Trump – la riattivazione degli account dell’ex presidente Usa si sta discutendo in questo periodo -. La deputata democratica accusa ha chiamato in causa – in particolare – il senatore Ted Cruz: «Mi hai quasi fatto uccidere tre settimane fa», gridava la scorsa settimana, parlando del rischio corso quando hanno dovuto metterla in salvo a Capitol Hill durante l’invasione. Nella diretta emerge la storiaabusi. LEGGI ANCHE >>> ...

