Nello chiede la mano a Carlotta al GF Vip 5 ma impazzano le polemiche: la verità sulla presunta bestemmia

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera, lunedì 1 febbraio, sicuramente Carlotta Dell'Isola ha vissuto tante emozioni. E' vero che ha dovuto abbandonare la casa per decisione del pubblico ma è anche vero che Nello Sorrentino le ha finalmente chiesto di sposarlo. Era da tempo che Carlotta sperava nella proposta del fidanzato che abbiamo conosciuto proprio insieme a lei a Temptation Island. Desiderio realizzato ma che sicuramente ha aperto un po' di polemiche nei riguardi di Nello. Delle volte l'emozione gioca brutti scherzi e l'uomo è stato accusato di aver bestemmiato. E' davvero così? Non proprio. Nello Sorrentino emozionato al GF Vip 5: proposta a Carlotta ma si lascia sfuggire una ...

