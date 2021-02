Napoli, Sarri sempre più lontano: su di lui spunta il Marsiglia (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMaurizio Sarri potrebbe accasarsi al Marsiglia dopo le recenti dimissioni del tecnico Villas-Boas. La squadra francese avrebbe pensato al Comandante per risalire la china dopo 3 sconfitte di seguito ed un deludente 9 posto in classifica. L’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus è molto corteggiato. È uno degli allenatori senza squadra più cercati dai più blasonati club europei. Lo stesso Aurelio De Laurentiis vorrebbe riportalo alla sua corte dopo tutta la vicenda Gattuso. Certo è che se dovesse andare al Marsiglia allora possono saltare anche i piani del patron azzurro. Se Adl davvero vuole Sarri dovrà far di tutto per farlo arrivare nei tempi più stretti possibili. Un allenatore del suo calibro infatti difficilmente rimarrà ancora a lungo senza un club. Intanto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMauriziopotrebbe accasarsi aldopo le recenti dimissioni del tecnico Villas-Boas. La squadra francese avrebbe pensato al Comandante per risalire la china dopo 3 sconfitte di seguito ed un deludente 9 posto in classifica. L’ex tecnico di, Chelsea e Juventus è molto corteggiato. È uno degli allenatori senza squadra più cercati dai più blasonati club europei. Lo stesso Aurelio De Laurentiis vorrebbe riportalo alla sua corte dopo tutta la vicenda Gattuso. Certo è che se dovesse andare alallora possono saltare anche i piani del patron azzurro. Se Adl davvero vuoledovrà far di tutto per farlo arrivare nei tempi più stretti possibili. Un allenatore del suo calibro infatti difficilmente rimarrà ancora a lungo senza un club. Intanto ...

