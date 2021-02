Mattarella ha convocato Mario Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica vuole che il Parlamento sostenga un governo non politico, dopo che la vecchia maggioranza non ha trovato un accordo Leggi su ilpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica vuole che il Parlamento sostenga un governo non politico, dopo che la vecchia maggioranza non ha trovato un accordo

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - lorepregliasco : Grasso (portavoce Mattarella): il presidente ha convocato per domattina alle 12 il prof. Mario Draghi - ricpuglisi : +++ MATTARELLA HA CONVOCATO MARIO DRAGHI +++ - salvolacquisto : RT @Quirinale: Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #… - Rock42719224 : RT @LaSabri05506139: @lvoir Mattarella ha convocato Draghi. Io voglio sperare che il Mov5S non appoggi un governo del genere. -