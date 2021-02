Mandante dell'omicidio Livatino in semilibertà era tornato al vertice della Stidda (Di martedì 2 febbraio 2021) Capimafia e boss della Stidda sono coinvolti nell’inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato a 22 fermi. L’indagine colpisce le famiglie mafiose agrigentine e trapanesi ed è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Gianluca De Leo. L’inchiesta riguarda anche un ispettore e un assistente capo della Polizia, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti d’ufficio, e un avvocato.Gli indagati rispondono a vario titolo di mafia, estorsione, favoreggiamento aggravato. La Stidda si ricompatta attorno boss ergastolano in semilibertà. È emerso dall’inchiesta del Ros che nel mandamento mafioso di Canicattì la Stidda ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Capimafia e bosssono coinvolti nell’inchiestaa Dda di Palermo che oggi ha portato a 22 fermi. L’indagine colpisce le famiglie mafiose agrigentine e trapanesi ed è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Gianluca De Leo. L’inchiesta riguarda anche un ispettore e un assistente capoa Polizia, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti d’ufficio, e un avvocato.Gli indagati rispondono a vario titolo di mafia, estorsione, favoreggiamento aggravato. Lasi ricompatta attorno boss ergastolano in. È emerso dall’inchiesta del Ros che nel mandamento mafioso di Canicattì la...

