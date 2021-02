Leeds-Everton mercoledì | ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 2 febbraio 2021) La squadra di Marcelo Bielsa ha trovato la seconda vittoria di fila per la terza volta in stagione. Nelle due precedenti occasioni, praticamente a inizio campionato e poi a fine 2020, non arrivò la terza. Con 29 punti, a -6 dal quinto posto e con una partita da recuperare, ilsi è finalmente portato InfoBetting: Scommesse Sportive e