Juventus, Rugani passa al Cagliari. A giugno rientrerà nell’affare Zappa? (Di martedì 2 febbraio 2021) Daniele Rugani torna in Serie A. Il difensore, dopo l’esperienza deludente in Ligue 1 con la maglia del Rennes, ha deciso di interrompere l’avventura con i francesi e di trasferirsi in prestito fino al termine della stagione al Cagliari di Eusebio Di Francesco. La trattativa con i sardi si è conclusa nelle ultime ore di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Danieletorna in Serie A. Il difensore, dopo l’esperienza deludente in Ligue 1 con la maglia del Rennes, ha deciso di interrompere l’avventura con i francesi e di trasferirsi in prestito fino al termine della stagione aldi Eusebio Di Francesco. La trattativa con i sardi si è conclusa nelle ultime ore di L'articolo

