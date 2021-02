ITA, CdA preoccupato per i tempi delle procedure di vendita di Alitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di ITA, la newco destinata a succedere ad Alitalia, ha espresso preoccupazione, in linea con la lettera inviata dai vertici all’amministrazione straordinaria, per i tempi di attuazione delle procedure di vendita degli asset della campagnia di bandiera, “auspicando un rapidissimo e non più rinviabile avvio delle stesse”. Il CdA di ITA si è riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Francesco Caio e la riunione ha avuto come principale oggetto l’aggiornamento sul dialogo istituzionale con il Parlamento e con l’UE e sulle attività di pianificazione operativa. In particolare, si legge in una nota, l’amministratore delegato Fabio Lazzerini “ha illustrato la struttura operativa, gli asset necessari per l’avvio delle operazioni e, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di ITA, la newco destinata a succedere ad, ha espresso preoccupazione, in linea con la lettera inviata dai vertici all’amministrazione straordinaria, per idi attuazionedidegli asset della campagnia di bandiera, “auspicando un rapidissimo e non più rinviabile avviostesse”. Il CdA di ITA si è riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Francesco Caio e la riunione ha avuto come principale oggetto l’aggiornamento sul dialogo istituzionale con il Parlamento e con l’UE e sulle attività di pianificazione operativa. In particolare, si legge in una nota, l’amministratore delegato Fabio Lazzerini “ha illustrato la struttura operativa, gli asset necessari per l’avviooperazioni e, ...

