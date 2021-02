Inter | Vidal sostituito e rabbioso | ' Sempre il 22 | esce sempre il 22'

Inter : ?? | OCCASIONE 57' - #Vidal ruba palla e serve #Sanchez che calcia a botta sicura: Demiral salva sulla linea!… - MatteoBarzaghi : Inter confermata ufficiale con solita difesa, Darmian a dx e Young a sinistra. Barella, Brozovic, Vidal. In attacco… - GoalItalia : #InterJuve, ammonito Vidal: salterà il ritorno ? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inter, #Vidal sostituito e rabbioso: 'Sempre il 22, esca sempre il 22...' #InterJuve - serieAnews_com : ???????#InterJuve, scintille tra #Conte e #Vidal?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vidal

Al 72' della sfida trae Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia , Conte ha sostituito l'ammonitocon Eriksen . Il cileno, accortosi del cambio, è diventato una furia . Sembra aver esclamato: "Sempre il ...... al momento della sostituzione durante la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juve... Leggi i commenti: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 2 febbraio 2021Un vero peccato, soprattutto il risultato finale che sa di condanna per l'Inter in ottica qualificazione alla finale di Coppa Italia. Al Meazza la Juventus s'impone 2-1 nel match ...Ad approfittarne è il solito CR7 che ruba palla e la appoggia a porta sguarnita. Nel primo tempo da incubo per l’Inter c’è spazio anche per l’ammonizione di Vidal, diffidato e costretto a saltare per ...