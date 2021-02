Impianti sciistici, tutte le linee guida e ipotesi per tornare sulle piste (Di martedì 2 febbraio 2021) Si torna a sciare? Ci sono nuove linee guida e ipotesi per gli Impianti sciistici con le Regioni che inviano il loro protocollo aggiornato al CTS. Ecco come si andrà sulle piste in tempo di Covid. linee guida Impianti di sci Le piste da sci aperte anche nelle Regioni in zona arancione per promuovere nuovamente la stagione invernale anche in tempi di Covid. Le linee guida che sono state preparate dalla Regioni durante la conferenza parlano di una capienza massima del 50% nonchè l'obbligo delle mascherine FFP2 per tutte quante le persone che sciano. La mascherina è obbligatoria anche per recarsi nei rifugi con presenze ridotte al loro interno. È un ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Si torna a sciare? Ci sono nuoveper glicon le Regioni che inviano il loro protocollo aggiornato al CTS. Ecco come si andràin tempo di Covid.di sci Leda sci aperte anche nelle Regioni in zona arancione per promuovere nuovamente la stagione invernale anche in tempi di Covid. Leche sono state preparate dalla Regioni durante la conferenza parlano di una capienza massima del 50% nonchè l'obbligo delle mascherine FFP2 perquante le persone che sciano. La mascherina è obbligatoria anche per recarsi nei rifugi con presenze ridotte al loro interno. È un ...

ZioGiac : Se aprono gli impianti sciistici, i nostri veicoli sono pronti per la montagna? #pneumatici #inverno #gommeauto… - irpiniatimes1 : Impianti sciistici verso la riapertura, ma solo in zona gialla - infoitinterno : Nuovo Dpcm, due settimane per gli spostamenti tra Regioni: in ballo anche impianti sciistici, sport e concorsi - Radio1Rai : Attese il 15 Febbraio le riaperture di impianti sciistici, attività sportive, concorsi pubblici. Le misure del nuov… - vaniacavi : RT @valy_s: #Covid19 La #Francia non aprirà gli impianti sciistici in febbraio. Il gov. francese fa notare che “NON c’è tendenza alla riape… -