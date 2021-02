Il Trono di spade: il suo lato inedito (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Trono di spade è una delle più famose serie televisive degli ultimi anni. Con i suoi ascolti epici e i suoi accaniti fan ha reso famosi attori da prima sconosciuti. Ma quando è nata la serie si poteva presumere un tale successo mondiale ? Assolutamente no. A riguardo ha parlato l’attrice Tamzin Merchant. Come è stato L’episodio Pilota del Trono di spade? Come ogni altra serie televisiva anche Il Trono di spade ha avuto un episodio pilota prima che ne venisse capita la potenzialità. Questo primo è stato un totale disastro, tanto che la HBO si decise a riscriverlo completamente per evitare di portare avanti un tale fallimento. La trama era confusa, i personaggi poco chiari e gli attori non convincenti. Suona difficile da concepire vista la straordinaria riuscita ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) Ildiè una delle più famose serie televisive degli ultimi anni. Con i suoi ascolti epici e i suoi accaniti fan ha reso famosi attori da prima sconosciuti. Ma quando è nata la serie si poteva presumere un tale successo mondiale ? Assolutamente no. A riguardo ha parl’attrice Tamzin Merchant. Come è stato L’episodio Pilota deldi? Come ogni altra serie televisiva anche Ildiha avuto un episodio pilota prima che ne venisse capita la potenzialità. Questo primo è stato un totale disastro, tanto che la HBO si decise a riscriverlo completamente per evitare di portare avanti un tale fallimento. La trama era confusa, i personaggi poco chiari e gli attori non convincenti. Suona difficile da concepire vista la straordinaria riuscita ...

