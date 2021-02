Il giudizio dei napoletani su De Magistris e le aspettative per il futuro (VIDEO) (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Anno 2021, a Napoli è tempo di rinnovo del consiglio comunale. Finisce l’era De Magistris che dopo un decennio lascia palazzo San Giacomo tra luci e ombre. Il giudizio dei napoletani si divide, naturalmente, con chi ne ha apprezzato la gestione e chi invece mette in risalto le lacune del suo governo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Anno 2021, a Napoli è tempo di rinnovo del consiglio comunale. Finisce l’era Deche dopo un decennio lascia palazzo San Giacomo tra luci e ombre. Ildeisi divide, naturalmente, con chi ne ha apprezzato la gestione e chi invece mette in risalto le lacune del suo governo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AndreaOrlandosp : @davidefaraone Io sono ossessionato solo da una crisi assurda. Ho letto un’agenzia che diceva che in apertura alla… - MakeDavero : RT @Marco_dreams: Provocazione: deputati ed senatori non devono usare i social, e devono andare in TV max una volta al mese, solo per confr… - super_pio : @irepoc85 Ti pongo una seconda domanda: il metro di giudizio è il medesimo per tutte le squadre? Perché Inter ed At… - cesarebrogi1 : RT @AndreaOrlandosp: @davidefaraone Io sono ossessionato solo da una crisi assurda. Ho letto un’agenzia che diceva che in apertura alla dis… - ksnt63 : RT @AndreaOrlandosp: @davidefaraone Io sono ossessionato solo da una crisi assurda. Ho letto un’agenzia che diceva che in apertura alla dis… -