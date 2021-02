I 7mila vaccini per i non sanitari? Dai tecnici di radiologia ai portieri, dagli igienisti agli operatori: ecco chi ha ricevuto il siero ... (Di martedì 2 febbraio 2021) ANCONA - Con la tabella di marcia che continua a slittare a causa di tagli e ritardi nella fornitura dei vaccini, ogni dose diventa fondamentale. Così come cruciale è la somministrazione della ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 2 febbraio 2021) ANCONA - Con la tabella di marcia che continua a slittare a causa di te ritardi nella fornitura dei, ogni dose diventa fondamentale. Così come cruciale è la somministrazione della ...

Affaritaliani : Vaccini over 80, prenotazioni a singhiozzo Ci riescono solo in 7 mila - ilmamilio : Covid, Vaccini Lazio OVER 80: oltre 7mila prenotazioni (Asl Rm6: 400). Sito in difficoltà. Regione: “Comprensione p… - umbriajournal_ : Oltre 7mila umbri hanno ricevuto la doppia dose, continua somministrazione vaccini - genovapostnews : Vaccini, per la Liguria a febbraio 7mila dosi in meno rispetto a gennaio - Quot_Molise : Vaccini, ripartita la campagna: effettuate quasi 7mila dosi sulle 15mila disponibili | -