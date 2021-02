Governo: Fraccaro, ‘per M5S solo Conte, fino in fondo con coerenza’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati chiari con gli italiani dicendo apertamente che il M5S avrebbe sostenuto solo un Esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Su questo, con coerenza, andremo fino in fondo”. Lo scrive in un tweet il sottosegretario uscente alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare unal Paese, ma noi siamo sempre stati chiari con gli italiani dicendo apertamente che il M5S avrebbe sostenutoun Esecutivo guidato da Giuseppe. Su questo, con coerenza, andremoin”. Lo scrive in un tweet il sottosegretario uscente alla presidenza del Consiglio, Riccardo. L'articolo CalcioWeb.

ezanna2011 : @riccardo_fra Valuta come vi siete comportati al Governo in questi ultimi sei mesi e fatti un’autocritica Fraccaro.… - ditron99 : RT @aresbi3: Salvini che non chiude a Draghi: “Se fa sue le nostre proposte per rilanciare il Paese saremmo felici”. ???????????????????????? https://t… - AndreaMarano11 : Governo Draghi, Zingaretti: 'Pronti al confronto'. M5s: 'Votiamo contro'. Soddisfazione da Forza Italia. Salvini ch… - zazoomblog : Governo Draghi Zingaretti: “Pronti al confronto”. Fraccaro e Crimi: “Sostegno solo a Conte”. Soddisfazione da Forza… - andrea_piras_ : RT @antoniettampa: Fraccaro Non Di Battista. Io direi di calmare i bollenti spiriti sul governo Draghi e al @pdnetwork di riflettere perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Fraccaro Crisi, Renzi rottama il Conte ter

E per vicepremier al momento è in ballo Fraccaro con Orlando', ha scritto Renzi in chat con i ... 'Renzi aveva fatto richieste sugli assetti di governo e poi è arrivata la rottura inspiegabile'. Così ...

Governo, Renzi: "Rottura, ci affidiamo a Capo dello Stato"

E per vicepremier al momento è in ballo Fraccaro con Orlando". Così Matteo Renzi in chat con i parlamentari di Italia Viva illustra il quadro nella maggioranza alle prese con la crisi di governo. ...

Governo: Fraccaro, 'per M5S solo Conte, fino in fondo con coerenza' - Sardiniapost.it SardiniaPost No del M5s ad un governo guidato da Mario Draghi

?Il Movimento 5 stelle non voterà la fiducia ad un esecutivo guidato da mario Draghi. Lo annuncia Vito Crimi con un post su Facebook: "Il Movimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappre ...

Governo: Fraccaro (M5s), sosteniamo solo esecutivo Conte, andremo fino in fondo

"Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un governo al Paese, ma noi siamo sempre stati chiari con gli ...

E per vicepremier al momento è in ballocon Orlando', ha scritto Renzi in chat con i ... 'Renzi aveva fatto richieste sugli assetti die poi è arrivata la rottura inspiegabile'. Così ...E per vicepremier al momento è in ballocon Orlando". Così Matteo Renzi in chat con i parlamentari di Italia Viva illustra il quadro nella maggioranza alle prese con la crisi di. ...?Il Movimento 5 stelle non voterà la fiducia ad un esecutivo guidato da mario Draghi. Lo annuncia Vito Crimi con un post su Facebook: "Il Movimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappre ..."Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un governo al Paese, ma noi siamo sempre stati chiari con gli ...