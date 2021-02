Golf a 18 buche | la decisione che cambiò le regole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) Come tutti sappiamo, una gara disi svolge convenzionalmente sulle 18: sembra una legge immutabile, ma non è sempre stato così. Fino al 1764 ci sono stati campi da 12, 15ed altri numeri casuali, non essendo regolamentata la questione. Lo stesso Old Course di St. Andrews era formato da 12, 10 delle quali venivano giocate due volte per arrivare a 22, numero standard dida completare dell’epoca. Tra storia e leggenda, scopriamo come si è arrivati alle attuali 18. Come ogni cambiamento epocale, tutto parte dal R&AClub of St. Andrews Nel 1764, iisti di St.Andrews decidono di accorpare le quattropiù corte del percorso per formarne solo due. Essendo un campo a 12il numero si ...