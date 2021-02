GF Vip, Stefano Bettarini durissimo sulla questione D’Eusanio: l’attacco a Signorini (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri sera Alda D’Eusanio ha rischiato di essere squalificata dal GF Vip, pochi giorni dopo esserci entrata. Per ora la sua permanenza dentro la Casa del GF Vip è salva, ma non tutti sono d’accordo con la decisione presa dagli autori di mettere la decisione in mano al televoto e poi di accettare il “salvataggio”: tra questi c’è anche una”vecchia conoscenza” del reality, Stefano Bettarini, che dal GF del 2020-2021 è stato squalificato proprio per una parola di troppo (che invece è stata perdonata alla D’Eusanio”). Alda D’Eusanio: galeotta la “parola proibita” La bufera è nata nei giorni scorsi, quando la D’Eusanio, parlando con i coinquilini della Casa, senza rivolgersi a nessuno in particolare, ha usato la parola “ne*ro” che, in altre occasioni, aveva portato a conseguenze ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri sera Aldaha rischiato di essere squalificata dal GF Vip, pochi giorni dopo esserci entrata. Per ora la sua permanenza dentro la Casa del GF Vip è salva, ma non tutti sono d’accordo con la decisione presa dagli autori di mettere la decisione in mano al televoto e poi di accettare il “salvataggio”: tra questi c’è anche una”vecchia conoscenza” del reality,, che dal GF del 2020-2021 è stato squalificato proprio per una parola di troppo (che invece è stata perdonata alla”). Alda: galeotta la “parola proibita” La bufera è nata nei giorni scorsi, quando la, parlando con i coinquilini della Casa, senza rivolgersi a nessuno in particolare, ha usato la parola “ne*ro” che, in altre occasioni, aveva portato a conseguenze ...

