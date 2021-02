Finalmente arte! Le mostre da vedere adesso (Di martedì 2 febbraio 2021) Flessibilità. È la parola chiave che accomuna le mostre in programma nei primi mesi del 2021: usciti da un anno irreale, con esposizioni che hanno aperto e poi richiuso, sono state rimandate a data da destinarsi, hanno organizzato ingressi ad accesso contingentato o, semplicemente, sono state annullate, c’è tanta voglia di ricominciare. I grandi nomi non mancano: Andy Warhol e Tina Modotti, Umberto Boccioni e Alberto Savinio, Sofonisba Anguissola e il Kandinsky, Robert Rauschenberg…e Dante Alighieri. Il 2021 è infatti l’anno delle grandi celebrazioni per i settecento anni dalla morte del sommo poeta, e diversi sono gli appuntamenti che sono stati dedicati per indagare la sua biografia (che, inaspettatamente, per certi versi conosciamo ancora molto poco), le opere del suo tempo e quelle che si sono ispirate all’opera che gli ha regalato l’immortalità, quella Divina Commedia che da subito, dal Trecento ai giorni nostri, ha ispirato generazioni di pittori e scultori. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Flessibilità. È la parola chiave che accomuna le mostre in programma nei primi mesi del 2021: usciti da un anno irreale, con esposizioni che hanno aperto e poi richiuso, sono state rimandate a data da destinarsi, hanno organizzato ingressi ad accesso contingentato o, semplicemente, sono state annullate, c’è tanta voglia di ricominciare. I grandi nomi non mancano: Andy Warhol e Tina Modotti, Umberto Boccioni e Alberto Savinio, Sofonisba Anguissola e il Kandinsky, Robert Rauschenberg…e Dante Alighieri. Il 2021 è infatti l’anno delle grandi celebrazioni per i settecento anni dalla morte del sommo poeta, e diversi sono gli appuntamenti che sono stati dedicati per indagare la sua biografia (che, inaspettatamente, per certi versi conosciamo ancora molto poco), le opere del suo tempo e quelle che si sono ispirate all’opera che gli ha regalato l’immortalità, quella Divina Commedia che da subito, dal Trecento ai giorni nostri, ha ispirato generazioni di pittori e scultori.

Dopo 88 giorni finalmente riapriamo, dopo un secondo lockdown forse ancora più proficuo, abbiamo ... Importanti novità riguardano la Collezione di Arte Contemporanea, che propone nuovi e significativi ...

... iniziative artistiche e culturali darà il segno di una completa e definitiva rinascita dell'arte ... nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa finalmente dare tregua. Le riaperture ...

Chiuse, sospese o rimandate per la pandemia nel 2020, i primi mesi del 2021 ci regalano diverse mostre interessanti. Ecco le nostre preferite ...

Riapre alla Triennale di Milano la mostra dedicata a Enzo Mari, grande protagonista scomparso del design milanese. Non si è mai arreso alla moda dominante ...

