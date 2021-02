Ferrari - Bilancio 2020 in negativo, ma il quarto trimestre è da record (Di martedì 2 febbraio 2021) La Ferrari dimostra ancora una volta di essere una "macchina da utili", nonostante le improvvise dimissioni dell'amministratore delegato Louis Camilleri e il pesante impatto della pandemia del coronavirus, soprattutto nella prima parte dell'anno e anche sulle attività sportive. La Casa di Maranello è, infatti, riuscita ad annullare buona parte delle conseguenze dell'emergenza sanitaria del primo semestre con un forte recupero nella seconda metà dell'anno. Se il Bilancio del 2020 mostra un calo generalizzato delle principali voci economiche, il quarto trimestre è caratterizzato solo da tassi di crescita a doppia cifra, a partire dai ricavi per arrivare agli utili. Consegne e ricavi. Nello specifico, la Ferrari ha chiuso il 2020 con un calo delle consegne del 10% a 9.119 ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 febbraio 2021) Ladimostra ancora una volta di essere una "macchina da utili", nonostante le improvvise dimissioni dell'amministratore delegato Louis Camilleri e il pesante impatto della pandemia del coronavirus, soprattutto nella prima parte dell'anno e anche sulle attività sportive. La Casa di Maranello è, infatti, riuscita ad annullare buona parte delle conseguenze dell'emergenza sanitaria del primo semestre con un forte recupero nella seconda metà dell'anno. Se ildelmostra un calo generalizzato delle principali voci economiche, ilè caratterizzato solo da tassi di crescita a doppia cifra, a partire dai ricavi per arrivare agli utili. Consegne e ricavi. Nello specifico, laha chiuso ilcon un calo delle consegne del 10% a 9.119 ...

Borse europee in rally. Milano si allinea

Il bilancio è positivo per i listini azionari europei e per Piazza Affari, grazie al rinnovato ... Vendite su Ferrari , che registra un ribasso dell'1,02%. Giornata fiacca per Terna , che segna un calo ...

Ferrari, il bilancio 2020 e le stime 2021

La guidance di Ferrari indicava un EBIT adjusted nell'ordine degli 0,7 miliardi di euro. Ferrari ha terminato il 2020 con un utile netto di 609 milioni di euro ( - 13% rispetto ai 699 milioni ...

