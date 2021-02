Etoile de Bessèges 2021 | startlist ed elenco partecipanti Presenti Nibali | Ganna | Nizzolo e Bettiol

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tra poco più di ventiquattro ore avrà inizio la prima breve corsa a tappe dell’anno, l’de. Dopo il rinvio della Volta ao Algarve e della Volta a la Comunitat Valenciana, la rassegna francese, che andrà in scena da domani mercoledì 3 febbraio a domenica 7, è entrata nei piani di moltissimi big della scena internazionale. Tra di loro ci sono anche uomini del calibro di Vincenzo(Trek-Segafredo), al suo primo test in questa stagione ricca di grandissime ambizioni, ma poi anche il campione del mondo a cronometro Filippo(Ineos Grenadiers), che potrebbe tranquillamente centrare la prima vittoria stagionale nella tappa conclusiva del, il campione europeo e italiano Giacomo(Qhubeka Assos), uno dei maggiori indiziati in ...

giornaleradiofm : Nibali 'sarà stagione diversa, correrò sempre al massimo': (ANSA) - ROMA, 01 FEB - La stagione di Vincenzo Nibali e… - zazoomblog : Etoile de Bessèges 2021: il percorso e le tappe ai raggi X. Quattro frazioni in linea e gran finale a cronometro -… - bicitv : Cambiano i programmi di Vicenzo Nibali: debutto mercoledì in Francia all’Étoile de Bessèges - CNiccolai : RT @Cyclingtimenews: Il debutto stagionale di Nibali alla Etoile de Besseges - Cyclingtimenews : Il debutto stagionale di Nibali alla Etoile de Besseges -

Ultime Notizie dalla rete : Etoile Bessèges

Tra un paio di giorni Egan Bernal attaccherà il numero alla schiena per la prima volta dal ritiro al Tour de France 2020 . Il fuoriclasse colombiano, infatti, sarà al via dell'de, una breve corsa a tappe francese che, in questa stagione, date le cancellazioni di diverse altre gare che si svolgevano in questo periodo, avrà una startlist stellare. Bernal ha ...Il ciclista siciliano infatti, ha dovuto depennare la corsa spagnola dal suo calendario, optando per un esordio in terra francese alla 51ªde Besseges insieme a Mads Pedersen e Bauke Mollema. '...