E' arrivato in Ospedale tutto giallo, quello che si è scoperto è agghiacciante (Di martedì 2 febbraio 2021) Quando i medici l'hanno visto non riuscivano a credere ai loro occhi. Avevano incontrato casi simili ma mai si erano trovati di fronte a una degenerazione del genere. Un uomo si è presentato al pronto soccorso dell'Ospedale di Huai'an, nella provincia cinese centro-orientale dello Jiangsu, con la pelle completamente gialla. Una colorazione impressionante che è stata immortalata con alcune foto dagli stessi sanitari per documentare la gravità della situazione. Di 60 anni, all'uomo è stato diagnosticato il cosiddetto ittero, la condizione per la quale la pelle umana assume un colore giallastro o verdognolo. Nel caso dell'uomo, era provocato da un tumore al pancreas scoperto dai sanitari a seguito degli accertamenti. La massa tumorale aveva bloccato i dotti biliari e aveva provocato la condizione così spaventosa. In realtà il cancro da cui era ...

... bimbo morto per lesioni: fermato compagno madre 2 Febbraio 2021 Inutile la folle corsa in ospedale della madre. Il piccolo di soli 2 anni è arrivato nella struttura sanitaria di... Read More ...

Poco prima di mezzogiorno è arrivato il furgone con le fiale, scortato dai carabinieri, all'ospedale Santa Maria della Misericordia, uno dei cinque centri di vaccinazione allestiti in regione. Le ...

Infettivologo Bassetti, anticorpi monoclonali aiuto per pazienti covid Spero arrivi via libera Aifa, 3 scenari in cui usarli ...

Quando è tornata a casa dopo il turno in ospedale, dove lavora da operatrice socio sanitaria, ha trovato il figlioletto con il volto tumefatto e insanguinato, che respirava a malapena. Poi la disperat ...

