Destruction AllStars: Lucid Games e XDev raccontano l'erede di Destruction Derby (Di martedì 2 febbraio 2021) Destruction AllStars vive di tante anime diverse. È il progetto più grande fra quelli toccati da Lucid Games, che nel suo roster annovera vere e proprie leggende del mondo racing. È la prima grande esclusiva PS5 dell'anno. È il nuovo grande titolo pronto ad esordire come parte dell'abbonamento PS Plus, cosa che prima di lui era toccata a quel Fall Guys che si è rivelato un successo planetario. Ma soprattutto, Destruction AllStars è un'operazione che proietta nel futuro una formula di racing che ha fatto la storia del medium, ora pronta a tornare più frenetica che mai. Abbiamo intervistato Colin Berry di Lucid Games, che nella sua gameography può vantare titoli come WipEout, e John McLaughlin di Sony ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021)vive di tante anime diverse. È il progetto più grande fra quelli toccati da, che nel suo roster annovera vere e proprie leggende del mondo racing. È la prima grande esclusiva PS5 dell'anno. È il nuovo grande titolo pronto ad esordire come parte dell'abbonamento PS Plus, cosa che prima di lui era toccata a quel Fall Guys che si è rivelato un successo planetario. Ma soprattutto,è un'operazione che proietta nel futuro una formula di racing che ha fatto la storia del medium, ora pronta a tornare più frenetica che mai. Abbiamo intervistato Colin Berry di, che nella sua gameography può vantare titoli come WipEout, e John McLaughlin di Sony ...

