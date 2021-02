Coronavirus, in Veneto 76 decessi in 24 ore. Zaia: «I vaccini? Ci muoviamo per trovarli sul mercato. Inverosimile un monopolio mummificato» (Di martedì 2 febbraio 2021) Aumentano i nuovi positivi e i decessi per Coronavirus in Veneto. Sono 621 i casi registrati nelle ultime 24 ore e 76 i decessi. Cala però il tasso di incidenza: è 1,58%, mentre ieri era 4,41%. Ieri la Regione presieduta da Luca Zaia aveva registrato 510 nuovi positivi e 39 decessi in 24 ore. Il totale delle persone infette dall’inizio dell’epidemia raggiunge così quota 313.316, mentre quello delle vittime 9.046. Sono 1.906 i ricoverati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 in totale. Nel frattempo la Regione prova a premere l’acceleratore sui vaccini. «Ci stiamo muovendo per vedere se sul mercato possiamo trovare altri vaccini», ha dichiarato Zaia. «È Inverosimile ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Aumentano i nuovi positivi e iperin. Sono 621 i casi registrati nelle ultime 24 ore e 76 i. Cala però il tasso di incidenza: è 1,58%, mentre ieri era 4,41%. Ieri la Regione presieduta da Lucaaveva registrato 510 nuovi positivi e 39in 24 ore. Il totale delle persone infette dall’inizio dell’epidemia raggiunge così quota 313.316, mentre quello delle vittime 9.046. Sono 1.906 i ricoverati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 in totale. Nel frattempo la Regione prova a premere l’acceleratore sui. «Ci stiamo muovendo per vedere se sulpossiamo trovare altri», ha dichiarato. «È...

