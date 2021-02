Commando assalta due portavalori: sparatoria e auto in fiamme vicino a Foggia (Di martedì 2 febbraio 2021) Raffica di proiettili, auto date alle fiamme, chiodi a tre punte sull’asfalto. L’ultimo assalto ai portavalori di una banda Foggiana è andato in scena martedì mattina lungo la Statale 655 tra Foggia e Candela. I rapinatori, almeno in 8, hanno tentato di svuotare due furgoni della Cosmopol attorno alle 7.30, con il consueto blitz. I portavalori sono stati isolati incendiando quattro automobili, utili anche a bloccare la circolazione. Sull’asfalto sono stati gettati chiodi a tre punte per impedire la fuga ai vigilantes e quindi è partito il blitz. Contro i blindati sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, probabilmente kalashnikov, ma il tentativo di rapina è andato parzialmente a vuoto. Solo uno dei due furgoni è stato sventrato, anche se al momento non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Raffica di proiettili,date alle, chiodi a tre punte sull’asfalto. L’ultimo assalto aidi una bandana è andato in scena martedì mattina lungo la Statale 655 trae Candela. I rapinatori, almeno in 8, hanno tentato di svuotare due furgoni della Cosmopol attorno alle 7.30, con il consueto blitz. Isono stati isolati incendiando quattromobili, utili anche a bloccare la circolazione. Sull’asfalto sono stati gettati chiodi a tre punte per impedire la fuga ai vigilantes e quindi è partito il blitz. Contro i blindati sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, probabilmente kalashnikov, ma il tentativo di rapina è andato parzialmente a vuoto. Solo uno dei due furgoni è stato sventrato, anche se al momento non è ...

