Challenger Antalya 2 2021: Musetti sottotono, Mayer lo elimina in due set (Di martedì 2 febbraio 2021) Lorenzo Musetti cede il passato all’argentino Lorenzo Mayer all’interno del primo turno del Challenger Antalya 2 2021. Il punteggio finale recita un 6-4 6-3 in favore del sudamericano, il quale ha approfittato di un Musetti sottotono e molto falloso. La sfida dell’azzurro sembrava in realtà iniziata abbastanza bene col break strappato all’interno del terzo game, ma il quarto game ha visto poi il giovanissimo perdere il servizio senza alcun punto segnato. Nel game successivo Mayer lascia nuovamente a secco di punti l’italiano, che perde nuovamente il servizio nel decisivo decimo game. Il secondo set segue il leitmotiv del primo, con Lorenzo che ruba il servizio all’avversario nel terzo game prima di riperderlo nel quarto game. Il diritto del classe 2002 ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Lorenzocede il passato all’argentino Lorenzoall’interno del primo turno del. Il punteggio finale recita un 6-4 6-3 in favore del sudamericano, il quale ha approfittato di une molto falloso. La sfida dell’azzurro sembrava in realtà iniziata abbastanza bene col break strappato all’interno del terzo game, ma il quarto game ha visto poi il giovanissimo perdere il servizio senza alcun punto segnato. Nel game successivolascia nuovamente a secco di punti l’italiano, che perde nuovamente il servizio nel decisivo decimo game. Il secondo set segue il leitmotiv del primo, con Lorenzo che ruba il servizio all’avversario nel terzo game prima di riperderlo nel quarto game. Il diritto del classe 2002 ...

sportface2016 : #Tennis Challenger Antalya 2 2021: Lorenzo #Musetti sottotono contro Mayer, l'argentino elimina l'azzurro in due… - OA_Sport : Challenger Antalya 2 2021: per lorenzo Musetti il torneo si chiude subito contro l'esperto Leonardo Mayer - zazoomblog : LIVE Musetti-Mayer 4-6 2-4 Challenger Antalya 2 2021 in DIRETTA: l’argentino conduce anche nel 2° set - #Musetti-Ma… - zazoomblog : LIVE Musetti-Mayer 4-3 Challenger Antalya 2 2021 in DIRETTA: primo set equilibrato un break per parte - #Musetti-M… - zazoomblog : LIVE Musetti-Mayer 2-2 Challenger Antalya 2 2021 in DIRETTA: l’argentino recupera il break di ritardo nel 1° set -… -