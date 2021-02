Carlotta Dell'Isola riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Nello al 'GF Vip' (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Dici che non ti faccio mai le sorprese e ora sono qui. Voglio che tu sia la donna Della mia vita. Amore, sono qui davanti a tutti per chiederti: mi vuoi sposare?'. Durante la puntata del 'Grande ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Dici che non ti faccio mai le sorprese e ora sono qui. Voglio che tu sia la donnaa mia vita. Amore, sono qui davanti a tutti per chiederti: mi vuoi sposare?'. Durante la puntata del 'Grande ...

