Candidato sindaco centrodestra Milano, Rasia in pole position (Di martedì 2 febbraio 2021) A meno di sorprese dell`ultimo minuto, sarà Roberto Rasia dal Polo il Candidato sindaco della coalizione del centrodestra a Milano. Che i giochi siano praticamente fatti lo ammettono a microfoni spenti esponenti dei partiti dell`opposizione milanese, anche quelli che, come Fratelli d`Italia e soprattutto Forza Italia, hanno preso finora tempo e snocciolato possibili nomi alternativi, anche se senza troppa convinzione, al posto di approvare la candidatura del direttore della comunicazione del Gruppo Pellegrini; via libera che però potrebbe arrivare nei prossimi giorni per "mancanza di alternative concrete" - come spiega un esponente centrista - al nome indicato dalla Lega.In netto ritardo sui tempi per la scelta dello sfidante del sindaco uscente Giuseppe Sala, che ha ufficializzato la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 febbraio 2021) A meno di sorprese dell`ultimo minuto, sarà Robertodal Polo ildella coalizione del. Che i giochi siano praticamente fatti lo ammettono a microfoni spenti esponenti dei partiti dell`opposizione milanese, anche quelli che, come Fratelli d`Italia e soprattutto Forza Italia, hanno preso finora tempo e snocciolato possibili nomi alternativi, anche se senza troppa convinzione, al posto di approvare la candidatura del direttore della comunicazione del Gruppo Pellegrini; via libera che però potrebbe arrivare nei prossimi giorni per "mancanza di alternative concrete" - come spiega un esponente centrista - al nome indicato dalla Lega.In netto ritardo sui tempi per la scelta dello sfidante deluscente Giuseppe Sala, che ha ufficializzato la ...

